Meest bedreigde planten van Nederland

Volgens Peter zijn de akkerflora een sleutelfactor in het cultuurlandschap. De meeste grassen worden in juni gemaaid, dan is er voor insecten geen nectar meer. Maar de flora-akkers staan juist dan in bloei. Ook voor vogels zijn dit soort akkers van belang. We weten ondertussen wel dat het slecht gaat met die patrijs en de geelgors, het zijn namelijk soorten die veel gebruik maakten van zaden uit dit soort akkers in de winter. De rogge die op deze akker groeit wordt ook verder niet gebruikt, daarvoor is het te kleinschalig en moeilijk te oogsten. Het is puur voor de natuur!