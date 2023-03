Nepschoorstenen voor de meervleermuis

In het 'Jaar van de meervleermuis' vraagt de Zoogdiervereniging aandacht voor een diertje dat in de problemen komt door onze drang om huizen te isoleren. In Tilburg blijkt een 'nutteloze schoorsteen' ineens een geweldige uitkomst!

De meervleermuis is een beetje veeleisend. Op het ene moment zoekt 'ie een koel plekje in een spouwmuur, op een ander moment wil 'ie juist wat warmer zitten. "Alles draait om energiebesparing, ook bij deze diertjes", zegt Erik Korsten van de Zoogdiervereniging. "In tijden dat ze weinig eten, willen ze energie besparen. Dan verlagen ze hun lichaamstemperatuur, maar moeten ze dus ook koel zitten. Op andere momenten zoeken ze de warmte juist op. Maar dat betekent dat ze een spouwmuur of dak moeten hebben waar ze vrij in kunnen bewegen, van warmere naar koelere plekken of andersom."