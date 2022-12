Meervleermuis betaalt prijs verduurzaming woningen

In de kraamtijd bestaat een kolonie meervleermuizen uit soms wel honderden exemplaren. Zo’n kolonie bestaat vooral uit vrouwtjes en jongen. De dieren verblijven bij voorkeur onder dakpannen en in spouwmuren van typische jaren 60 en 70 woningen. En juist die woningen worden de komende jaren massaal verduurzaamd. Hoe meer spouwmuren worden geïsoleerd, hoe minder van dit soort potentiële kraamplekken er overblijven. Vleermuizenonderzoekers zijn bang dat de meervleermuis op termijn uit Nederland verdwijnt, als er niets gebeurt. Daarom trekken ze nu aan de bel. Ze pleiten onder meer voor betere regelgeving en zijn hierover ook in gesprek met de Rijksoverheid.

De meervleermuis is een vrij grote vleermuis, met een gewicht van 14-25 gram, lange brede vleugels en een spanwijdte van 20-30 cm. De kleur van zijn buik is grijswit en zijn snuit is bruin. Net als de watervleermuis heeft de meervleermuis grote voeten, die hij gebruikt om insecten uit het water te scheppen. Het is ook de snelste vleermuis. Bij het jagen kunnen snelheden worden behaald van maximaal 40 km per uur.