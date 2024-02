Meerkoeten: de hooligans onder de vogels | Compilatie

Meerkoeten verdedigen hun territorium niet alleen tegen andere vogels. Ook een ringslang die op een plak alg drijft, krijgt pikken. Hij kwam dicht in de buurt van een nest en daar was deze meerkoet niet van gediend. De ringslang probeerde eerst weg te komen, maar laat zich niet doen en bijt van zich af. Uiteindelijk verdween de ringslang net voorbij het nest in het riet. Hendrik Timmer kon het tafereel mooi vastleggen vanuit een vogelkijkhut in het Drentse natuurreservaat Diependal.