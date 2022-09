Meer zeldzame planten tussen de stoeptegels dan verwacht

Vanuit de Hortus Botanicus Leiden is al een tijdje het project Stoepplantjes bezig. Een initiatief om zo de mensen te leren meer oog te hebben voor de wilde planten op de stoep. In dit project schrijven botanisten en plantenliefhebbers met stoepkrijt de naam bij plantjes die ze tussen de stoeptegels vinden. In 2020 ging Menno Bentveld hiermee aan de slag:

Volgens Beets is er al veel aandacht voor de natuur in bepaalde gebieden, maar ontbreekt de aandacht voor planten hierbuiten nog. "Nu we zoveel zeldzame soorten in stedelijke gebieden hebben gevonden, is er des te meer reden om ons hier hard voor te maken. Zeldzame soorten die maar op een paar plekken voorkomen zijn erg kwetsbaar. Sommige zeldzame soorten planten komen bijna alléén in de stad voor."