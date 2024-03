Meer vleesetende dinosaurussen ontdekt in Marokko

De Kem Kem is een zeer fossielrijke locatie uit het vroeg-Krijt van ongeveer 100 miljoen jaar oud op de grens tussen Marokko en Algerije. Het is een van de weinige plaatsen ter wereld waar een redelijk compleet rivier-gebonden ecosysteem uit het vroege Krijt bewaard is. Naast een overvloed aan de kleine tweevoetige dinosauriërs genaamd theropoden, leefden in het gebied ook de langneksoort sauropode en één ander type herbivoor.

“Versteende overblijfselen in deze afzettingen bestaan vaak alleen uit tanden. Verder blijft er vaak maar weinig over van de dieren, waardoor we vaak moeten raden welke dinosaurus deze tanden heeft achtergelaten,” zegt Femke Holwerda van de Universiteit Utrecht. Onder de onderzochte exemplaren bevonden zich tanden van de iconische Spinosaurus en Carcharodontosaurus, bekend van de Jurassic Park films. Naast deze gemakkelijk herkenbare tanden analyseerden ze ook enkele 'mysterietanden' waarvan men eerder aannam dat die afkomstig waren van een soort uit de groep van de raports: de dromaeosauridae.

Tanden van verschillende dinosaurussoorten

“We lieten een Machine Learning algoritme kenmerken van tanden van verschillende dinosaurussoorten verwerken. Dat algoritme kon nadien te helpen met het onderscheiden van soorten in de set met onderzochte tanden,” legt Simon Wills van het Natural History Museum uit. “Vervolgens ontdekten we dat de twee mysterieuze tandensoorten niet bij de raptorachtige dino’s behoorden. Ze hoorden eerder bij de Abelisauridae, wat verre familie van Tyrannosaurus is, en een groep genaamd Noasauridae, die zeer zeldzaam zijn in Marokko,” vervolgt Wills.

De vier vleeseter-types die uit de tandenanalyse kwamen: Spinosaurus, Carcharodontosaurus, Abelisauriërs en Noasauriërs. © Joschua Knüppe

Tanden van dinosaurussen in museumcollectie

Noasauriden zijn eigenaardige kleine theropoden met lange nekken. Er zijn maar een paar aanwijzingen van geïsoleerde botten van hen bekend uit de Kem Kem. “Die tanden lagen al decennia lang in een museumcollectie. Door deze nieuwe combinatie van technieken is er weer nieuw leven ingeblazen. Het is erg interessant dat er ook dus vrij zeldzame noasauriden rondliepen in de Kem Kem. Met de traditionele methoden bleven geïsoleerde vondsten van tanden van deze kleine theropoden dus onopgemerkt,” voegt Femke Holwerda toe. Dit toont aan dat de nieuwe combinatie van methoden veel nauwkeuriger is.

Biodiversiteitsonderzoek naar andere dinosauriërs

“De resultaten zijn ook veelbelovend voor biodiversiteitsonderzoek naar andere dinosauriërs, zoals sauropoden (langnekdinosauriërs), die nog zeldzamer zijn in de Kem Kem afzettingen," zegt Koen Stein van de Vrije Universiteit Brussel. “Kunstmatige intelligentie zit tegenwoordig overal. Logisch dat we het ook in de paleontologie en natuurwetenschappen in het algemeen gebruiken. Het blijkt een nuttige tool om onze onderzoeksmethoden te verfijnen, en uiteindelijk een beter beeld te krijgen van biodiversiteit in het verleden," besluit Stein.