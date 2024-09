Meer vis rond de Marker Wadden

Om de volwassen vissen te inventariseren, gebruiken de onderzoekers fuiken. De fuiken staan vooral bij geulen, de ondieptes, die uitmonden in het open water van het Markermeer. Een fuik staat richting het Markermeer, de ander 180 graden de andere kant op. Hiermee vangen ze intrekkende en uittrekkende vis. Op die manier krijgen de onderzoekers niet alleen een beeld van de vissen die de eilanden opzoeken om te paaien, maar ook hoe erg de Marker Wadden in trek zijn bij predators zoals de snoekbaars.

Al vanaf 2019 wordt er naar de vis gekeken rond de Marker Wadden. Het onderzoek laat zien dat elk seizoen anders is en dat de eilanden zich echt ontwikkelen. Je ziet ontwikkelingen in de aantallen maar vooral ook in de soortsamenstelling. Elk jaar komen er ook weer nieuwe ontwikkelingen bij. Vorig jaar vingen ze de eerste witvoorn en dit jaar deed de tiendoornige stekelbaars zijn intrede. En al die vis is natuurlijk ook een bron van voedsel voor vogels zoals de lepelaar en de visdief.