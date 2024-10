Meer ruimte voor ganzenjacht in Zeeland

Verder wil de provincie het gebruik van lokvoedsel en elektronisch versterkte lokmiddelen toestaan. Om te schieten op een veilige manier en snel te kunnen doden, wil GS ook toestemming geven voor het gebruik van slag-, snij- of steekwapens.

De FBE had de vergunning voor meer ruimte bij de jacht op de grauwe gans aangevraagd voor de hele provincie Zeeland. Voor het beheer van de brandgans gaat het om het beheer in een aantal gebieden, waaronder Tholen, Schouwen en de gemeente Reimerswaal.

In 2017 zijn er in Zeeland ongeveer 7000 grauwe ganzen en 1000 brandganzen geteld. In 2023 waren dat ruim 16.000 grauwe ganzen en 12.000 brandganzen.