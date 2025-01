Meer opvangverzoeken en meldingen van exotische dieren in nood

Stichting AAP kreeg vorig jaar meer opvangverzoeken en meldingen van dieren in nood dan het jaar ervoor. Zo ontving de stichting, die dieren in nood opvangt, 1478 meldingen uit meer dan tien landen. In 2023 ging het nog om 1168 hulpbehoevende dieren. De meldingen gingen in 2024 vaker over suikereekhoorns, die populair zijn op TikTok omdat de dieren stukjes kunnen zweven. Verder betrof het vooral kleine zoogdieren als degoes en prairiehonden, maar ook onder meer wasberen, servals, mensapen en leeuwen.

In totaal kwamen er over 87 suikereekhoorns meldingen binnen, waarvan het overgrote deel over diertjes in Nederland ging, aldus de woordvoerder van Stichting AAP. In voorgaande jaren ging het nog om zo'n vijf tot tien meldingen van suikereekhoorns, maar momenteel is het de diersoort waarvoor het vaakst opvang wordt aangevraagd in Nederland. Het zijn nachtdieren en daarom raken mensen er volgens de woordvoerder snel op uitgekeken.