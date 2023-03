Meer oeverplanten langs de sloten rond Utrecht

De vegetatie langs zestig sloten is zeven jaar lang in de gaten gehouden. Langs de ecologisch beheerde sloten kwamen gemiddeld veertig soorten oeverplanten in bloei. Op sommige plaatsen zijn zelfs 85 verschillende soorten zoals moeraswalstro, gele lis, moerasvergeet-me-nietje en pitrus geteld. Hoewel de krooslaag op de sloten ook afnam, wat gunstig is voor plantengroei, bleven in het water toch vooral planten groeien die gedijen bij een voedselrijke omgeving. Het schap en de boeren nemen maatregelen om te proberen nog minder voedingsstoffen door onder andere mest in het water terecht te laten komen.