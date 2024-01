Meer Nederlandse bio-landbouw, maar doelen 2030 nog ver weg

In 2023 nam het aandeel biologische landbouwgrond toe, omdat bestaande biologische bedrijven uitbreidden en bedrijven zich lieten certificeren om biologisch te gaan boeren. Samen was dat goed voor een toename van bijna 12.000 hectare. Maar er was ook een afname van meer dan 5300 hectare door gestopte bedrijven, verkochte percelen of grond die niet langer een landbouwbestemming kreeg.