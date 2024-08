Meer groen in de stad beschermt tegen hitte

Daarom is het belangrijk dat er juist in versteende gebieden veel meer ruimte komt voor de natuur, vindt IVN. De organisatie heeft de afgelopen jaren verspreid over het land ruim tweehonderd Tiny Forests aangeplant. Dit zijn minibosjes ter grootte van een tennisbaan, die in de openbare ruimte veel verschil maken.

Daarnaast zullen mensen in hun eigen tuinen of op hun balkons aan de slag moeten. Uit cijfers van Cobra Groeninzicht blijkt dat een derde van de Nederlandse tuinen volledig is versteend. Dit komt neer op 2,2 miljoen tuinen die op hete dagen een oven vormen. "In een groene tuin met fijne schaduwplekjes, een vijvertje en een heg zit je veel lekkerder dan in een versteende achtertuin met een stenen muur of een plastic schutting en kunstgras. Een groene tuin komt ook de biodiversiteit ten goede, die in de stad erg onder druk staat. Populaties vogels nemen af en veel insectensoorten zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dat tij moet worden gekeerd. Meer groen is goed voor vogels, insecten en mensen."