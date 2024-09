Meer egels geteld dan vorig jaar

Net als vorig jaar werden in Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland de meeste egels geteld. De egeltelling moet onder meer zorgen voor inzicht in de verspreiding van het dier in Nederland. "Hoewel er dit jaar veel egels zijn doorgegeven, gaat het niet zo goed met de egel. Dit blijkt uit structurele tellingen van het Netwerk Ecologische Monitoring. Er is nog maar minder dan de helft van de egelpopulatie over ten opzichte van dertig jaar geleden."