Meer doden door longziekte rondom geitenhouderijen

De specifieke oorzaak is niet bekend, maar het RIVM vermoedt dat tot 23 verschillende bacteriën die voorkomen op de houderijen verantwoordelijk zijn voor de longziekte. In de stallen werden meer dan dertig bacteriën gevonden die longontsteking kunnen veroorzaken. Die zijn vaak afkomstig uit het mengsel van mest en strooisel waarop de geiten lopen. "Aanbeveling is om te kijken of op geitenhouderijen de hoeveelheid ziekteverwekkers in de stallucht en omgevingslucht omlaag kan", stelt het RIVM.

Het kabinet wil naar aanleiding van de bevindingen advies van de Gezondheidsraad, schrijven de ministers Fleur Agema (Volksgezondheid) en Femke Wiersma (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer. Zij willen weten of het risico nu echt vaststaat, en of sommige omwonenden een grotere kans hebben om longontsteking op te lopen. Ook wil het kabinet weten of het risico groter is dan bij andere bronnen van luchtverontreiniging.