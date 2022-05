Meer dan 1800 soorten reptielen met uitsterven bedreigd

De wetenschappers dragen verschillende redenen aan waarom het zo slecht gaat met de reptielen. “Omdat reptielen zo divers zijn, hebben ze in een breed scala aan leefgebieden ook met een breed scala aan bedreigingen te maken”, legt onderzoeker Neil Cox uit. Krokodillen en schildpadden lijden onder de jacht, terwijl reptielen elders onder druk staan door klimaatverandering, invasieve soorten of verstedelijking.

Ook ontbossing is een gevaar voor reptielen. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 14 procent van de reptielen in droge gebieden met uitsterven bedreigd worden. In beboste gebieden is dat het dubbele.