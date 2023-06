Meer dan 100.000 mensen tekenen petitie voor beter waterbeleid

Nederland is vanouds ingericht om rivier- en hemelwater razendsnel af te voeren met kanalen, gemalen en drainagesystemen. Door het veranderende klimaat valt neerslag in kortere, heviger buien die in de droge zomers nauwelijks de natuur bereiken. Natuurmonumenten vindt dat het water niet snel zou moeten worden afgevoerd maar langer moet worden vastgehouden. Dat kan volgens de organisatie onder meer door een hoger grondwaterpeil aan te houden en natuurlijke klimaatbuffers aan te leggen. Dat zijn gebieden zoals moerassen of brede rivieroevers waar het water langer wordt vastgehouden.