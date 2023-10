Meer CO2 in de lucht zorgt voor meer lawaai onder water

In hun artikel schrijven de onderzoekers dat er drie redenen zijn waarom de oceaan steeds lawaaiiger wordt. Ten eerste neemt de hoeveelheid scheepvaart steeds verder toe. Daarnaast is er dus het bijzondere fenomeen dat zuurder water de geluiden minder afremt. En als laatste denken de onderzoekers dat er door veranderen oceaanstromen meer 'gescheiden temperatuurlagen' in het water zullen ontstaan.