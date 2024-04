Meer bijen geteld tijdens Nationale Bijentelling

"Honingbijen hebben 'centrale verwarming' in de bijenkorf. Ze houden zich samen warm door honing te eten en actief te zijn", legt bijenexpert Koos Biesmeijer van Naturalis Biodiversity Center uit. Hommels houden zichzelf warm door hun beharing en het trillen van hun vleugels. Veel andere soorten worden pas actief als het warmer is dan 15 graden.

Toch werd de honingbij relatief minder gezien dan voorgaande jaren. Van de getelde bestuivers was 16,5 procent een honingbij, terwijl dat in eerder jaren 25 of zelfs 35 procent bedroeg. Uit verder onderzoek moet blijken of dat te maken heeft met wintersterfte.