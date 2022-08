Meer bestrijdingsmiddelen op aardbeien uit de supermarkt

In 2021 werden in de aardbeienmonsters dertien verschillende stoffen gevonden. Dit jaar zijn dat er negentien. Er zijn 3,7 verschillende residuen gevonden per monster, in 2021 was dat 3,5. Gemiddeld werd er per monster 0,75 milligram bestrijdingsmiddel per kilogram aardbeien gevonden (0,67 in 2021).