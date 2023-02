Meer aandacht voor rechtvaardig klimaatbeleid

De onderzoekers schrijven in in het rapport 'Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten' dat het debat over klimaatbeleid een nieuwe fase is ingegaan. Daarbij gaat het niet meer over de noodzaak van klimaatmaatregelen, maar steeds vaker over de vraag wie de kosten ervan en die van klimaatschade moet betalen. "De protesten van de 'gele hesjes' in Frankrijk hebben laten zien hoe belangrijk het is dat de verdeling van zulke klimaatkosten als rechtvaardig gezien wordt", aldus de onderzoekers. "Als dat niet het geval is, dan kan het draagvlak voor klimaatbeleid afkalven."