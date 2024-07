Massale ontbossing om palmolie in Borneo Nieuws • 01-02-2011 • leestijd 1 minuten • 94 keer bekeken • bewaren

Binnen tien jaar kan de staat Sarawak op Maleisisch Borneo grotendeels zijn ontbost. De uitgestrekte veenbossen maken daar massaal plaats voor palmolieplantages. Daarvoor waarschuwde natuurbeschermingsorganisatie Wetlands International dinsdag.

,,Nu de bedrijven het waardevolle hout in de bossen hebben gekapt, beginnen ze in de palmoliesector. Hiermee voltooien ze de totale vernietiging van veenbossen in Sarawak'', aldus een woordvoerder van de organisatie. In de afgelopen vijf jaar verdween al 33 procent van het veenbos in de Maleisische regio. Zeker 65 procent van de kap was bedoeld om plaats te maken voor palmolieplantages.

Wereldwijd worden miljoenen tonnen palmolie geproduceerd, waarvan bijna de helft in Maleisië. Van alle palmolie wordt 5 procent in of via ons land verwerkt of geëxporteerd. Palmolie wordt verwerkt in veel spullen die in de supermarkt liggen, bijvoorbeeld in lippenstift en zeep.