Mandarijneenden maken elkaar het hof

Met haar grijsbruine verenkleed en gevlekte flanken is de vrouwelijke mandarijneend veel minder opvallend, maar niet minder mooi.

De mandarijneend komt oorspronkelijk uit Oost-Azië, maar vanwege zijn uiterlijk is de watervogel naar Europa gehaald door liefhebbers. Vogels die ooit uit die collecties ontsnapt zijn, broeden nu in Nederland in schaarse aantallen.