Madelief festival, vogelende NK veldrijder en alle overige onderwerpen

Nederland is een nieuw natuurfestijn rijker. ‘Madelief’ is een festival voor amateurnatuurfilmers en -fotografen en is vernoemd naar onze Nationale Bloem. Te zien zijn talloze films, een fototentoonstelling en verschillende AV-producties. Het evenement is op 28 en 29 september in het Brabantse Schijndel. Op het festival is ook een compilatie te zien van de mooiste Zelf Geschoten filmpjes, die zijn uitgezonden in Vroege Vogels TV. De organisatie van ‘Madelief’ is in handen van de Fotobond, Filmbond NOVA en de NVBG. Amateurfilmers en -fotografen kunnen hun materiaal nog tot 1 augustus insturen.