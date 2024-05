Maatschappelijke organisaties roepen op: natuurwet niet terugdraaien

Een coalitie van 140 maatschappelijke organisaties, waaronder Oxfam, Greenpeace, Friends of the Earth en het World Wide Fund for Nature (WWF), publiceert een brandbrief, gericht aan EU-beleidsmakers. Het gezamenlijke statement is een oproep tot actie om het terugdraaien en afzwakken van essentiële milieumaatregelen een halt toe te roepen.