Maas te vervuild, Dunea stop de winning van drinkwater

Drinkwaterbedrijf Dunea heeft vanwege een gemeten "vervuilingspiek" besloten voorlopig geen water van de Maas meer te gebruiken. In plaats daarvan is het waterbedrijf, dat in het westen van Zuid-Holland actief is, voor de drinkwaterproductie overgeschakeld op water uit de rivier de Lek. "De innamestop aan de Maas is een voorzorgsmaatregel voor de drinkwaterproductie voor 1,3 miljoen mensen in het westen van Zuid-Holland", laat Dunea weten.

Het bedrijf nam het besluit afgelopen weekend. Aanleiding is een meting van Rijkswaterstaat in Limburg, dichtbij de grens met België. In het Maaswater werd daar het onkruidbestrijdingsmiddel tebutylazine aangetroffen. Die stof wordt gebruikt in de maïsteelt en is schadelijk voor vissen, ongewervelde waterdieren, algen en waterplanten. Over de bron van de vervuiling is niks bekend.