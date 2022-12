Maakte 'duurzame' grond rond Máximabrug paarden ziek?

Klanten van de manege liepen weg, terwijl eigenaar Melanie van Remundt maar geen vat kreeg op het mysterie. De problemen begonnen in 2016, kort na aanleg van de naastgelegen Koningin Máximabrug. Twee paarden van de manege, die uit de sloot ernaast dronken, kampten plotseling met ernstige maagproblemen.

In die tijd kocht de familie Van Remundt een stuk land naast de brug van de gemeente, om te gebruiken als paardenweide. Het perceel was eerder opslagdepot voor grond die werd gebruikt bij de aanleg van de brug.

In deze gebruikte grond zaten allerlei schadelijke stoffen, toonden recente milieuonderzoeken aan. De vuile grond verontreinigde de bodem en het grondwater. Een harde link met ziekte of dood van de dieren is niet gevonden, maar voor de familie Van Remundt staat vast dat de gemeente verwijtbaar heeft gehandeld.