Maak de buitenruimte beter toegankelijk!

"Eén van de grote problemen is dat ons land 'verhokt' is." Dat zegt Ankie van Dijk, de directeur van Wandelnet. "Doordat we alle functies -wonen, werken, natuur, recreëren, industrie – strikt scheiden houden, is het vaak heel moeilijk om vanuit het hokje 'wonen' in het hokje 'recreëren' te komen. Het is toch absurd dat we met z'n allen op een mooie dag eerst in de auto moeten stappen om dan allemaal naar hetzelfde gebied te rijden om daar te gaan wandelen?!", vindt Van Dijk. "Er is meer dan genoeg groene of blauwe buitenruimte, alleen moeten we die beter organiseren."