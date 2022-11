Wintereenden, stoeptegelplantjes in Leiden en alle overige onderwerpen

Turfweide © Merlijn Schneiders

Stoeptegelplantjes in Leiden

Het heeft even mogen duren maar nu is het zo ver: stoeptegelplantjes in Leiden zijn hun leven zeker! Met een meerderheid aan stemmen werd de stoeptegelplantjes motie van de Partij voor de Dieren aangenomen. In de uitzending spreken we hierover met Martine van Schaik, fractievoorzitter Partij voor de Dieren Leiden.

Wintereenden

De brilduiker, grote zaagbek, smient en het nonnetje. Zomaar een greep uit de eenden die in ons land komen overwinteren. Op zondagochtend staan we buiten bij het Naardermeer en speuren we met ecoloog Celine Roodhart het water af naar deze ‘paradijsvogels’ van de lage landen. Deze in Nederland overwinterende eenden kun je overal treffen. Zo verblijven op weilanden grote groepen smienten.

Grote zaagbek © Pim van Galen

Lus van Linne

Net ten zuiden van Roermond maakt de Maas een mooie meander. Het heet de Lus van Linne (genoemd naar het nabijgelegen dorp) en is een gebied waar natuur ontwikkeld wordt, en tegelijkertijd op dit moment grind wordt gewonnen. Stichting het Limburgs Landschap is tegelijk met de start van de grondwinning eigenaar geworden van het gebied en dat heeft z’n voordelen: de stichting bepaalt van het begin mede de inrichting ervan, in plaats van pas achteraf, zoals bij de Grensmaas gebeurde. Economie en ecologie gaan er samen, en ondanks de werkzaamheden is het er zo rustig, dat een bijzondere roofvogelsoort de Lus van Linne dit jaar al heeft uitgezocht als broedgebied.

Watervogels in de Lus van Linne © Henny Radstaak

Wat gaat de nieuwe Ecologische Autoriteit doen?

Zeven jaar lang was hij directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving: Hans Mommaas. Sinds 1 november heeft hij een nieuwe functie: hij is niet alleen voorzitter geworden van de Commissie voor de milieueffectrapportage, maar ook de allereerste voorzitter van de onlangs in het leven geroepen Ecologische Autoriteit. Een nieuwe toezichthouder, die de gebiedsgerichte aanpak voor natuurgebieden moet gaan begeleiden. Wat houdt dat concreet in?

Hans Mommaas © Henny Radstaak