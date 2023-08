Luisteren naar bruinvissen

In 2016 is door Stichting Rugvin de unieke Studio Bruinvis geplaatst op het havenhoofd van Zierikzee. Een technische installatie (zie onderstaande afbeelding) die het hoogfrequente geluid van de bruinvissen hoorbaar en live naar de kant zendt.

Het beste tijdstip om bruinvissen te horen in de Oosterschelde is bij opkomend tij. Dan is er maar liefst een kans van 75 procent om de zeezoogdieren te horen communiceren. Dit blijkt uit de analyse van 1.248 uur aan geluidsbestanden door Hogeschool Van Hall Larenstein.

Hier kun je door een simpele druk op een knop getuige zijn van jagende of met elkaar communicerende bruinvissen. In 2017 is hier een datarecorder in geplaatst die alle geluiden van foeragerende en voorbij zwemmende bruinvissen opslaat. Een drietal studenten (Jordan-lee Hoeneveld, Jesse Poot en Carina Gansen) van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden heeft het afgelopen halfjaar de opgevangen geluidsdata van de bruinvissen geanalyseerd.

Hotspot Oosterschelde

De Oosterschelde is één van de beste plekken in Nederland om bruinvissen, onze meest voorkomende walvisachtige, goed waar te nemen. En dankzij Studio Bruinvis zijn ze nu ook te horen. Wil je zelf getuige zijn van een hoorbare ontmoeting met een bruinvis, ga dan met opkomend tij, rustig weer en wat geduld naar Studio Bruinvis. Wil je binnenkort een bezoek plannen naar Studio Bruinvis? Raadpleeg de getijdetabel van Zierikzee