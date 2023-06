Luister naar NATUUR LANGS DE LIJN

De redactie van Vroege Vogels en presentator Stephan Komduur slaan de handen ineen voor een uurtje Natuur langs de Lijn. Normaal wordt de NPO Radio1 luisteraar op de zondagavond bijgepraat over alles wat met sport te maken heeft tijdens het programma Langs de Lijn. Maar deze zondag neemt Stephan Komduur de luisteraar mee langs de sportvelden van Nederland en daarbuiten met heel andere vragen:

Welk duo wint de strijd in de heuse vogeltelkampioenschappen? Is het wereldkampioen vogelen Arjan Dwarshuis, bijgestaan door verslaggever Gert Elbertsen of weet zijn grootste rivaal Jesse Zwart hem samen met verslaggever Merlijn Schneiders te kloppen?