LTO: "We voelen ons verantwoordelijk voor schone lucht"

De organisatie vindt het goed dat het onderzoek is gedaan, maar hoopt dat het rapport niet leidt tot "vingerwijzen". Alle drie de partijen moeten volgens LTO "aan de bak". "In de landbouw wordt al gewerkt aan emissiereductie", stelt Van de Ven. "In de pluimvee- en varkenshouderij wordt al langer gemonitord hoeveel er uitgestoten wordt. Die lijn wordt doorgezet." Boeren moeten volgens LTO verder investeren, bijvoorbeeld in luchtwassers en mestscheiding.

Vanuit de overheid verwacht de organisatie duidelijke keuzes over maatregelen die vanuit de sector nodig zijn. "Dit rapport gaat over fijnstof in de veehouderij, en volgende maand verschijnt er misschien wel weer een over dierenwelzijn. Keuzes maken is lastig, maar wel noodzakelijk om een balans te vinden in wat er moet gebeuren. Het verbeteren van de leefomgeving is er daar ook een van."