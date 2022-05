Lopikerwaard krijgt meer ruimte om zoetwater vast te houden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaat de komende jaren maatregelen nemen langs verschillende watergangen in de Lopikerwaard om in tijden van extreme droogte meer zoetwater te kunnen aanvoeren naar West-Nederland. Het gaat om uitdiepen en verbreden van sommige watergangen, de bouw en vervanging van een aantal bruggen, plaatsen van duikers en maatregelen om de natuur in en langs de oevers te beschermen. De Lopikerwaardroute strekt zich uit van Nieuwegein tot aan Bodegraven en Gouda.

In West-Nederland is in tijden van extreme droogte en lage afvoeren van de grote rivieren niet altijd voldoende zoet water beschikbaar. Dat komt door verzilting van de Hollandsche IJssel. Er bestaat een afspraak tussen het Rijk en vier betrokken waterschappen dat in die periodes extra zoetwater vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek via Bodegraven naar West-Nederland wordt aangevoerd. Dat is de zogenoemde Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA). De KWA is recent in 2018 nog ingezet.