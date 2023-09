Loofbossen en hunebedden | Podcast

In aflevering 4 van onze podcast ‘Zo klonk Nederland’ is het weer even ongelooflijk koud in ons land. De naaldbossen verdwijnen, en voor zo’n duizend jaar is Nederland weer een open toendra. Daarna schiet de temperatuur omhoog. De temperatuur stijgt zo’n vier graden in vijftig jaar. De jagers-verzamelaars zien het gebied waarin ze wonen voor hun ogen veranderen. In rap tempo komt het naaldbos terug. Ook de eerste loofbomen komen op. Negenduizend jaar geleden is Nederland eigenlijk één groot loofbos.