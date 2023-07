Londen mag milieuzone vergroten

Vijf lokale regeringen, geleid door de Conservatieve Partij, hadden bezwaren ingediend, maar die zijn nu ongegrond verklaard. De tegenstanders zeiden onder meer dat burgemeester Sadiq Khan van de Labour partij niet de juiste bureaucratische stappen had gevolgd. Khan spreekt in een reactie van een "baanbrekend besluit". Ook benadrukt hij dat luchtvervuiling de groei van kinderen belemmert en dat luchtvervuiling wordt gelinkt aan ernstige gezondheidsproblemen.

Van alle auto's die rijden in de stadsdelen die binnenkort onder de zone zullen vallen, voldoet op een gemiddelde dag ruim 90 procent aan de eisen. Dat betekent dat voor ongeveer één op de tien auto's een toeslag moet worden betaald. Er is een sloopregeling ingevoerd om inwoners met lage inkomens of beperkingen en kleine bedrijven te compenseren. Hiervoor is 110 miljoen pond vrijgemaakt.