LNV tikt Natuur en Milieu op de vingers

In een brief aan de SNM laat directeur-generaal A. van der Zande weten dat hierdoor het vertrouwen van minister Veerman van Landbouw in de stichting ,,tot een dieptepunt is gedaald''.

SNM stuurde eind vorig jaar een brief aan de Europese lidstaten over de zogenoemde derogatie, een regeling waarmee boeren in bepaalde gevallen meer mest op het land mogen uitrijden dan de mestregels toestaan. De stichting adviseerde het Nitraatcomité, dat de regeling nog moet goedkeuren, het Nederlandse plan af te wijzen.

Het ministerie van Landbouw heeft de Stichting Natuur en Milieu (SNM) in een brief hard op de vingers getikt voor de mestlobby van de stichting in Brussel. De gekozen strategie van SNM is voor het departement ,,niet aanvaardbaar''.

Volgens het landbouwministerie is de stichting in de fout gegaan door ,,vertrouwelijke documenten'' in de brief te citeren. Daarmee is Natuur en Milieu het Rijk in de wielen gereden. Nederland had deze informatie pas in een later overlegstadium willen vrijgeven. Daarnaast stelt Van der Zande dat de SNM-brief ,,vol met misvattingen'' staat.

,,Ik constateer dat SNM met deze brief de strategische keuze heeft gemaakt om de betrouwbaarheid van de overheid en onderzoekers ter discussie te stellen, om discussies in Nederland te mijden en om op het Europees speelveld de Nederlandse inbreng te ondergraven'', kapittelt de LNV-topman.

Het ministerie vindt het een taak voor Natuur en Milieu om het geschonden vertrouwen te herstellen. De LNV-top stuurde de brief eind januari aan de stichting maar maakte hem maandag openbaar.

Volgens de organisatie is na een reeks gesprekken waarbij onder andere SNM-directeur De Rijk was betrokken, inmiddels ,,de kou uit de lucht'' en ,,het vertrouwen met LNV hersteld''. Wat rest, aldus een SNM-woordvoerster, zijn ,,verschillen van inzicht'' over meststudies die LNV heeft laten doen.

In een brief aan de Tweede Kamer over deze kwestie liet Veerman maandag weten dat hij na het gesprek met toenmalig SNM-directeur A. van den Biggelaar en zijn opvolgster De Rijk ,,een streep onder deze zaak'' heeft gezet. ,,In dit gesprek heeft de heer Van den Biggelaar zijn excuses aangeboden voor de gevolgde werkwijze'', verklaart de bewindsman verder.

Bron: ANP