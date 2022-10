Live vanuit Kasteel Oud Poelgeest

Vroege Vogels is zondag drie uur lang te gast in Kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest voor de bekendmaking van de Jan Wolkers Prijs 2022. En wie Oud Poelgeest zegt, zegt natuurlijk Jan Wolkers, die in Oegstgeest is geboren. Het landgoed speelde een belangrijke rol zijn jeugd. Het kasteel zelf werd in de huidige stijl gebouwd rond 1640 en heeft door de eeuwen heen meerdere eigenaren gehad. Een beroemde bewoner van het kasteel was de Leidse professor Herman Boerhaave rond 1725. Hij plantte bijzondere bomen en gewassen aan op het landgoed en legde er een kruidentuin aan.