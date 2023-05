Limburgers niet goed voorbereid op overstromingen

Verder blijkt dat veel inwoners weinig vertrouwen hebben in de informatievoorziening door de overheid tijdens en voorafgaand aan extreme wateroverlast. Het is vooral onduidelijk wat van de inwoners zelf wordt verwacht. De behoefte aan informatie is erg groot. Mensen willen weten wat de risico's zijn, hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden en hoe ze de schade kunnen beperken tijdens noodsituaties door extreme wateroverlast. Mensen zijn met name bang voor de financiële gevolgen van extreme wateroverlast.