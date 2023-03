Limburg zet nieuwe stap in onderzoek naar kerncentrales

© Ulrike Leone via Pixabay

De provincie Limburg gaat samen met onder meer bedrijven, kennisinstituten en mogelijke financiers onderzoeken hoe kleine kerncentrales in de provincie gerealiseerd kunnen worden. De nieuwe alliantie, waartoe mede de provincie het initiatief nam, moet een platform zijn dat onderzoek doet en kennis deelt. Dat maakte de provincie woensdag bekend.

Het gaat daarbij om kleine modulaire reactoren, zogenoemde SMR’s. Voor het huidige type kerncentrale is in Limburg geen plek, wel voor SMR's. Die zouden moeten worden gebouwd op plekken waar veel industrie is, zoals industrieterrein Chemelot bij Geleen. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor de energievoorziening van bedrijven.