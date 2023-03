Limburg wil met subsidies schaap tegen wolf beschermen

"Wilde dieren zoeken natuurlijk de makkelijkste weg om aan eten te komen", aldus de Limburgse gedeputeerde Geert Gabriëls van natuur (GroenLinks). "We willen vee zoveel mogelijk van de menukaart van de wolf halen en landbouwgewassen zoals mais van het menu van het wild zwijn. Door deze soorten van landbouwgewassen en vee te weren kunnen ze ook hun plek in het ecosysteem goed vervullen en een natuurlijke bijdrage leveren aan de Limburgse biodiversiteit en het natuurlijk evenwicht. Daarom is het belangrijk dat Limburgers investeren in preventiemaatregelen."