Limburg verwacht dat Rockwool uitstoot ammoniak zelf vermindert

Rockwool staat op nummer 1 van de top 100 van ammoniakuitstoters in Nederland, en de fabriek ligt bovendien pal naast het kwetsbare natuurgebied De Meinweg. De partijen willen weten waarom Rockwool niet wordt gedwongen tot maatregelen om de uitstoot terug te dringen. Vijf jaar praten zou niet geleid hebben tot daadwerkelijke resultaten om onder meer ammoniakuitstoot terug te dringen. GS erkennen dat vijf jaar een lange tijd is, maar het zou gaan om een complexe materie.

Wel verwachten de staten naar eigen zeggen van Rockwool een wezenlijke bijdrage aan het oplossen van het stikstofprobleem. "In de loop van 2022 zijn wij, aanvullend op de reeds bestaande gesprekken, gestart met gesprekken met Rockwool om tot emissieverlaging te komen. Dit heeft er onder andere al toe geleid dat wij Rockwool in november 2022 verplicht hebben te onderzoeken hoe de emissies van ammoniak te verminderen zijn. Een vergelijkbaar proces is voor fenol eveneens al in gang gezet."

Boze boeren blokkeerden in juli vorig jaar de hoofdingang van de fabriek in Roermond. Zij waren er niet over te spreken dat het Rijk hen wel aanspreekt op stikstofuitstoot, en Rockwool ongemoeid laat. Rockwool is een internationaal bedrijf dat zijn basis heeft in Denemarken. Het is de grootste producent van steenwol isolatiemateriaal ter wereld.