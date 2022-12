Limburg beter voorbereid op overstromingen in nieuw plan

Limburg is beter voorbereid op overstromingen, blijkt uit het Rampbestrijdingsplan Hoogwater (RBP) dat vanaf deze week van kracht is. Nieuw in dit plan is dat voortaan niet alleen gekeken wordt naar de Maas, maar ook naar risicovolle zijrivieren en beken. Tijdens de watersnoodramp van vorig jaar bleek namelijk dat met die beken en zijrivieren te weinig rekening was gehouden. Er is immers een samenhang tussen het stijgende water in de zijrivieren en het hoogwater van de Maas, bleek in juli 2021. Daar wordt voortaan beter op gelet.