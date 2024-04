Europese verkiezingen, kokerjuffers en alle overige onderwerpen

Nog een dikke maand te gaan en dan mogen ruim 400 miljoen Europeanen naar de stembus om een nieuw Europees Parlement te kiezen. Er staat veel op het spel, met onderwerpen als migratie, de oorlog in Oekraïne, maar zeker ook natuur en milieu. De afgelopen maanden lijkt er op dat gebied een nieuwe politieke wind te waaien op het continent. Zo is de veelbesproken natuurherstelwet in de ijskast gezet en zijn allerlei natuurmaatregelen in de landbouw teruggedraaid of afgezwakt, na grootschalige boerenprotesten. Tegelijkertijd heeft een meerderheid van de Tweede Kamer deze week de steun uitgesproken voor het mestplan van landbouwminister Piet Adema. We praten over het belang van deze verkiezingen met Raoul Beunen, universitair hoofddocent milieubestuur van de Open Universiteit.

Nieuwe werkgroep langoren

Iedereen kent het konijn of de haas. Maar vreemd genoeg gaat het niet goed met deze doodgewone dieren in Nederland. Daarom heeft de Zoogdiervereniging een nieuwe werkgroep in het leven geroepen; de werkgroep 'langoren'. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de stand van haas en konijn in ons land. Verder gaat de werkgroep excursies organiseren en richt ze zich op educatie.

© Elshout-Natuurfotografie

2024 is het jaar van de kokerjuffer

Het ziet er wonderlijk uit. Een piepklein huisje gemaakt van zandkorrels, grind, takjes of blad. Zie je dit dan weet je dat je met de kokerjuffer te maken hebt. Deze larve van de schietmot groeit op in het water en bouwt ter bescherming een soort kokertje om zich heen van natuurlijk materiaal. Het dier vervelt vier keer voordat hij volgroeid is en zijn huisje afsluit met spinsel en materiaal. Vervolgens verpopt de kokerjuffer zich in drie tot vier weken. Na een paar weken is de pop een schietmot geworden. Door naar kokerjuffers te kijken gaat er een wonderbaarlijke onderwaterwereld voor je open. Je vindt ze vooral in schoon en gezond water en vertellen je dus iets over de waterkwaliteit. De onderzoekers achter het platform waterdiertjes.nl hebben dit jaar uitgeroepen tot het jaar van de kokerjuffer. Ze roepen iedereen op om op zoek te gaan naar dit bijzondere dier.

Vogeltrek dit jaar anders dan anders

Het is eind april en een groot deel van de vogels die in het zuiden hebben overwinterd zijn de afgelopen weken weer teruggekeerd, om hier te broeden en jongen te krijgen. Maar dit voorjaar is er met de terugkeer van een aantal vogelsoorten iets bijzonders aan de hand: toen er begin april wellicht Saharazand op je auto terechtkwam, werden met diezelfde stroming vanuit het zuiden mogelijk honderdduizenden zangvogels die in Afrika overwinteren hier naartoe geblazen. Nachtegalen, braamsluipers, grasmussen, gekraagde roodstaarten: ze waren door die meewind een week tot 10 dagen vroeger dan normaal. Heeft dat gevolgen?