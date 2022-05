Lieveheersbeestje legt eitjes | Winnaar Zelf Geschoten

Het vrouwelijk lieveheersbeestje kan twintig tot vijftig eitjes per dag leggen. De geel-oranje rechtopstaande eitjes worden afgezet in een groep, meestal aan de onderzijde van bladeren. Ze zijn enkele millimeters groot. Afhankelijk van de temperatuur komen de eitjes na vier tot tien dagen uit.

De larve van het lieveheersbeestje lijkt helemaal niet op de volwassen kever. Het is een krokodilvormig, langwerpig insect dat een beetje op een rups lijkt. Als de larve net uit het ei is gekropen, is deze één millimeter groot. Hij vervelt zich drie keer over zo’n twintig dagen en dan verpopt de larve zich. Over die periode groeit de larve tot ongeveer één centimeter in lengte.