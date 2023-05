Lieve kruisbloem van de pinksterbloem | Nationale Bloem Verkiezing

Pinksterbloem roept op om te stemmen: “Steeds meer en steeds vroeger duik ik op! Met Pinksteren heeft mijn naam weinig meer van doen, maar als de jonge koeien er als de pinken bij zijn om de wei in te dansen sta ik al volop te bloeien. Met zachtroze bloemen sier ik in het voorjaar menig berm, weiland of slootkant. Die liefelijke kruisbloemen hebben ook zeker een oranje randje, of tipje moet ik zeggen. Mijn lievelingsvlinder is het oranjetipje dat maar al te graag bij mij op bezoek komt. Zo hang ik de wimpel uit. Stemmen=lief!”

Nederlandse naam: Pinksterbloem

Wetenschappelijke naam: Cardamine pratensis

Taxonomie: Pinksterbloem is een soort uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae)

Herkomst van de naam

Pinksterbloem bloeit niet (maar soms nog wel) met pinksteren. De naam komt veeleer van het feit dat de soort bloeit als de pinken (jonge koeien) naar buiten kunnen. Of de bloei door boeren ook gebruikt is als signaal om de pinken in de wei te zetten is niet bekend. De wetenschappelijke naam verwijst naar een sterk smakende plant (Cardamine, vergelijk Cardemom) die in het veld groeit (pratensis).

Bloeitijd: De plant bloeit vanaf eind maart (voorheen eerder eind april) tot eind mei.

Bloem: Het is een typische vertegenwoordiger van de kruisbloemen, met 4 kroonbladen. De bloemen horen tot de grootste van deze familie en ook de bloemkleur (meestal geel of wit bij andere kruisbloemen) is anders: lila, hoewel de kleur van plant tot plant kan variëren van paars naar bijna wit. Een waardige nationale bloem!

Biotoop en groeiplaats: Van oorsprong een heel algemene soort van zeer veel verschillende biotopen. Van vochtige niet te donkere bossen, moerassen, bermen, slootkanten en niet of weinig bemeste graslanden. Soms zelfs in het water van ondiepe sloten of beken. Ze houdt niet van extreme droogte, zoals op droge heideterreinen, en ook niet van brakke of zoute omstandigheden. En ze houdt zeker niet van zwaar bemeste graslanden.

Pinksterbloem © Fotograaf Hennepen

Wetenswaardigheden

Als echte plant van het boerenland heeft pinksterbloem ook heel veel volksnamen, misschien wel 100.

Pinksterbloem is familie van soorten met de naam “kers”. Dat heeft geen associatie met de vrucht van een kersenboom, maar eerder met het Franse cresson (waterkers) en heeft vooral te maken met de smaak: radijsachtig scherp, net als bij tuinkers/sterrenkers. De blaadjes kunnen dan ook prima in de sla worden verwerkt.

De soort is een belangrijke waardplant voor rupsen van oranjetipje. De eitjes worden op de bloemknoppen gelegd, een eitje per plant (anders heeft de rups niet genoeg te eten. En de bloemen leveren meteen de nectar voor dorstige vlinders (en ander insecten).

Pinksterbloem lijkt nog steeds overal in Nederland voor te komen als je de verspreidingskaart bekijkt. Toch is de plant bijna overal verdwenen uit agrarische percelen en teruggedrongen tot perceelsranden, goed beheerde bermen en natuurgebieden. Mocht een meer natuurinclusieve agrarisch bedrijfsvoering in de komende jaren toenemen, dan is pinksterbloem een van de eerste soorten die daarvan profiteert (of zou moeten profiteren).

Voor ambassadeur Amber Kortzorg is de pinksterbloem een iconische bloem voor het Nederlandse landschap!

Amber Kortzorg bij de pinksterbloem © Vroege Vogels