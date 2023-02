Liefdesritueel van de zwaan | Compilatie Zelf Geschoten

De meeste zwanenpaartjes blijven bij elkaar tot de dood. Jonge paartjes zoeken samen een territorium, vaak in de geboorteplaats van het vrouwtje. Als de partner overlijdt, blijft het mannetje of vrouwtje in dat territorium tot zich een nieuwe partner aandient. In deze video zie je vechtende zwanen. Filmer Bob Meeuwis: “Het gevecht was al bezig toen ik langskwam en het was nog gaande toen ik na ruim een kwartier verder ging. Mogelijk had één van de mannetjes al een paar gevormd met het vrouwtje dat er gestrest omheen liep.”