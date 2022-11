Liefde voor bedreigde leguaan

Op het Nederlandse Caribische eiland Saba komt een heel bijzonder dier voor. Het gaat om de Iguana melanoderma, in de volksmond de Saba leguaan genoemd. Bioloog Thijs van den Burg is al jaren gefascineerd door dit opvallend deels zwart gekleurde reptiel. Hij zet zich in om de leguanenpopulatie op het eiland te beschermen. En dat is niet zo gemakkelijk. Zo worden de dieren onder andere bedreigd door illegale handel en niet inheemse leguanen, die via goederenschepen als verstekelingen op het eiland belanden.

Taxonomen zijn het er overigens nog niet over eens of de Sabaanse (zwarte) leguaan ook een aparte soort of ondersoort is. Tot enkele jaren geleden stond het dier nog bekend als de ‘melanistische groene leguaan’. Naast de zwarte kleur is het reptiel te herkennen aan zijn hoge rugkam, en een zwarte plek tussen het oog en het oor. Hoe de leguaan op Saba aan zijn zwarte kleur komt is niet bekend. Het reptiel eet voornamelijk bladeren en vruchten.