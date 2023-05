Libris Literatuurprijs, nationale bloem en alle overige onderwerpen

"Als de wereld verandert, verandert de literatuur. En als de literatuur verandert, verandert de wereld. Zelden was dat zo evident als de afgelopen jaren. De coronacrisis, de gevaren die onze planeet bedreigen, de razendsnel toenemende digitalisering, de oorlog op ons continent, het slavernijdebat – ze raken de literatuur", aldus de jury van de Libris Literatuurprijs over huidige literatuur. Dit jaar gaan zelfs drie van de zes genomineerde boeken over het klimaat of de natuur. Reden voor Vroege Vogels om met de drie schrijvers op pad te gaan, de natuur in. Een vaartocht door Noord-Holland met auteurs Donald Niedekker, Yves Petry en Peter Zantingh.

Update: maandag is bekend gemaakt dat De Libris Literatuur Prijs 2023 gaat naar Anjet Daanje met haar roman 'Het lied van ooievaar en dromedaris'. Dat maakte juryvoorzitter Beatrice de Graaf bekend op het feestelijke diner in Felix Meritis in Amsterdam: "Het lied van ooievaar en dromedaris omvat alles wat excellente literatuur te bieden heeft. Prachtige natuurbeschrijvingen, fraai gecomponeerde zinnen, eigenzinnige zinsconstructies, romantische poëzie en een betekenisvolle inhoud. Het is een roman van de buitencategorie die hart en hoofd beroert. En die via de verbeelding betekenis geeft aan de mysterieuze cyclus van leven en dood".

Verkiezing van de Nationale Bloem