Libellen bij het schone water van de Lende

Tom Jager werkt al decennia bij It Fryske Gea en loopt al jaren rond in het gebied. Hij heeft in al die jaren steeds nieuwe soorten ontdekt tijdens zijn libellenmonitoringsroute. Ook vrijwilliger Fronika Westenbroek loopt zo’n ronde om bij te houden welke soorten er te zien zijn.

Het Beekdal van de Lende staat bekend om de vele soorten libellen. Door het schone water groeien hier veel waterplanten is er een grote diversiteit aan moerasvegetatie te vinden. Bovendien liggen de Weerribben-Wieden om de hoek. Hierdoor zijn er al 53 soorten gevonden in het gebied.

Een echt bijzondere soort die hier voorkomt, is de gevlekte glanslibel. Deze werd hier zo’n 15 jaar geleden ontdekt. Ze legt haar eitjes in moerasbossen die hier veel langs de Lende te vinden zijn.

Een andere zeldzame soort is de groene glazenmaker. Deze is afhankelijk van een bepaalde waterplant, krabbenscheer, waar zij haar eitjes op legt. De soort komt vooral in veengebieden in Noord-Nederland voor.

De smaragdlibel sluipt uit in mei. Deze glanzend metaalgroene compacte libel is wat algemener dan de gevlekte glanslibel en groene glazenmaker. Hij komt voor in vennen en laagveenmoerassen zoals het Beekdal van de Lende. De eitjes legt het vrouwtjes op de wateroppervlakte. Die zinken naar de bodem of blijven aan waterplanten plakken.

Uitsluipen van een libel

De eitjes van de libellen worden in het water afgezet. De larven leven soms wel twee of drie jaar onder water. Ze vinden hun voedsel onder water en vervellen telkens om te groeien.

Afhankelijk van de soort kruipen de larven in het voorjaar of zomer het water uit. Hier sluipen de larven uit. Ze vervellen dan een laatste keer en krijgen hun laatste vorm en vleugels. Dan is het tijd om weg te vliegen als libel!