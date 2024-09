Levendbarende hagedis neemt schrikbarend snel af

Het dier geeft de voorkeur aan heide en hoogveen, waar het ruig en vochtig is. Ze eten met name insecten en dat is meteen een van de mogelijke redenen waarom het slechter gaat. “We hebben te maken met een enorme insectenafname en dat werkt zo’n heel systeem door.”

Om de toe- en afname van reptielen en amfibieën in Nederland te meten, is het dus belangrijk om ze te monitoren. Daarom tellen vrijwilligers de dieren, zoals Tariq hier doet met de levendbarende hagedis en adder. Sinds 1994, de start van de monitoring, is de soort met tachtig procent achteruitgegaan. Het is een algemene soort en leeft wereldwijd zelfs van Ierland tot Japan. In Nederland kwam hij in principe op veel plekken voor, maar is inmiddels teruggedrongen tot met name natuurterreinen.