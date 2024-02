Lente begint een maand vroeger door zeer hoge temperaturen

De verandering in de bloeidatum wordt mooi geïllustreerd door de gele kornoelje. Vijftig jaar geleden opende de eerste kleine gele bloemetjes van de gele kornoelje zich pas rond 13 maart. Deze eeuw ligt de eerste bloeiwaarneming op 18 februari. Dit jaar komt de datum in het jaar waarop de helft van alle eerste bloeiwaarnemingen is doorgegeven (de mediaan) waarschijnlijk nog weer een week vroeger te liggen, op 10 februari.

Door de hoge temperatuur komen ook de sapstromen van bomen en struiken op gang. De knoppen van sleedoorn en meidoorn breken al open. Maar voor mensen die gevoelig zijn voor hazelaarpollen en elzenpollen is het vroege voorjaar ook goed te voelen. De eerste hazelaars stonden al ruim voor de jaarwisseling in bloei. De afgelopen weken nam het aantal bloeiende struiken sterk toe. Momenteel komen de elzen massaal in bloei. Ook dat is een maand eerder dan vijftig jaar geleden normaal was.